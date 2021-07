Viviana Parisi e Gioele, a quasi un anno dalla scomparsa e morte ancora niente funerale. Le motivazioni (Di lunedì 5 luglio 2021) Sono trascorsi 11 mesi da quando Viviana Parisi e il piccolo Gioele Mondello, mamma e figlio scomparsi e poi trovati privi di vita nei boschi di Caronia e la procura di Patti ancora non avrebbe lasciato il nulla osta per la sepoltura. Tra le motivazioni ci sarebbe anche che non sarebbe stata individuata la causa del decesso. Non solo, stando a quanto denunciato dalla famiglia, la procura non avrebbe depositato la documentazione della consulenza che potrebbe essere un elemento chiave. niente sepoltura per Viviana Parisi e ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 5 luglio 2021) Sono trascorsi 11 mesi da quandoe il piccoloMondello, mamma e figlio scomparsi e poi trovati privi di vita nei boschi di Caronia e la procura di Pattinon avrebbe lasciato il nulla osta per la sepoltura. Tra leci sarebbe anche che non sarebbe stata individuata la causa del decesso. Non solo, stando a quanto denunciatofamiglia, la procura non avrebbe depositato la documentazione della consulenza che potrebbe essere un elemento chiave.sepoltura pere ...

Advertising

cronaca_news : Viviana Parisi e il figlio Gioele senza sepoltura dopo 11 mesi: non è stata depositata la consulenza… - Mauro73432329 : Giornali italiani ti consiglia: - Mauro73432329 : - geppy2911 : INCREDIBILE: VIVIANA PARISI E IL FIGLIO GIOELE DOPO UN ANNO NON SONO ANC... - bisagnino : INCREDIBILE: VIVIANA PARISI E IL FIGLIO GIOELE NON SONO ANCORA STATI SEPOLTI! È PASSATO QUASI UN ANNO DALLA LORO MI… -