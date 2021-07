Valori | Europa | lotta alla pandemia | il comune sentire tra Mattarella e Macron

(Di lunedì 5 luglio 2021) AGI - Una conferma del legame unico tra Italia e Francia, un rapporto di vera e propria amicizia e stima tra i due presidenti, un asse rafforzato su cui deve nascere un progetto di riforme e rinnovamento per l'Unione Europea. Sergioè ricevuto all'Eliseo da Emmanuele il percorso fino al palazzo presidenziale sottolinea l'importanza data al colloquio: bandiere tricolori nelle strade, 150 corazzieri francesi in moto e a cavallo ad aprire il corteo, un abbraccio caloroso del presidente nel cortile d'onore. Poi quasi un'ora di faccia a faccia, con delegazioni limitate d. ...

La Carta deiche abbiamo firmato in, come ha ben capito Marcello Pera a differenza di tanti commentatori di sinistra, mette al centro il lavoro, la famiglia, le radici giudaico - ..."Forse solo con la fiducia Draghi potrebbe liberarci dall'impasse: in nome dell'e deieuropei", concludono dal movimento antagonista.(Teleborsa) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha definito la partnership italo-francese "fondamentale per l'Europa". "Questo è il mio primo viaggio all'estero dopo la ...«Francia e Italia condividono un legame comune e unico, che si basa su valori e visioni condivisi. Questa nostra partnership è essenziale, lo è per l’unione europea e per la comunità internazionale».