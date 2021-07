Ultime Notizie Roma del 05-07-2021 ore 09:10 (Di lunedì 5 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Papa Francesco è stato operato al Policlinico Gemelli di Roma si è trattato di un intervento programmato da tempo per una diverticolare sintomatica del colon il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni ha fatto sapere Santo Padre ha reagito bene l’intervento eseguito dal professor Sergio Alfieri stando a quanto emerso la degenza di Bergoglio durerà almeno 5 giorni e cambiamo argomento due piemontesi sono morti assiderati sul Monte Rosa dopo che sabato erano rimaste bloccate a causa del maltempo sotto la Piramide Vincent a 4150 metri di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 luglio 2021)dailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Papa Francesco è stato operato al Policlinico Gemelli disi è trattato di un intervento programmato da tempo per una diverticolare sintomatica del colon il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni ha fatto sapere Santo Padre ha reagito bene l’intervento eseguito dal professor Sergio Alfieri stando a quanto emerso la degenza di Bergoglio durerà almeno 5 giorni e cambiamo argomento due piemontesi sono morti assiderati sul Monte Rosa dopo che sabato erano rimaste bloccate a causa del maltempo sotto la Piramide Vincent a 4150 metri di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 808 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salut… - fanpage : Un'ottima notizia. - fanpage : 'Sembra più simile ai virus dell’influenza che non al virus pandemico conosciuto all’inizio del 2020? - MaurizioBenazzi : RT @DomaniGiornale: Dopo la diffusione del filmato che mostra le violenze ai danni dei detenuti nell’istituto penitenziario di #SantaMariaC… - Chiara01037585 : RT @AliaServizi: Stamani per partire al meglio di #lunedì colazione con musica e ultime notizie.. ma..la radio non funziona? Se non è possi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Covid a Caserta, infettati due bambini e i Salesiani sospendono i campi estivi Tre casi positivi al e l'Estate Ragazzi dell'istituto Salesiano di Caserta viene sospesa per dieci giorni. 'Si tratta di due bimbi di 9 anni e un'animatrice di 18. Siamo molto dispiaciuti per quanto ...

Papa Francesco operato, le ultime notizie dal Gemelli Papa Francesco ha passato una notte tranquilla . Il Pontefice è ricoverato al Policlinico Gemelli, dopo il delicato intervento chirurgico cui è stato sottoposto ieri sera. L'operazione chirurgica per ...

Coronavirus, ultime notizie. Biden: la pandemia non è ancora sconfitta Il Sole 24 ORE Iraq: proteste contro mancanza di acqua ed elettricità, bloccata strada a Diyala I manifestanti che protestano contro la mancanza di acqua potabile ed elettricità hanno bloccato la strada tra Baquba e Deli Abbas, ...

Rolex: la storia dell’orologeria di alta classe Rolex è una casa di orologi svizzera che ha contribuito a scrivere un bel pezzo di storia nel suo settore di […] ...

Tre casi positivi al e l'Estate Ragazzi dell'istituto Salesiano di Caserta viene sospesa per dieci giorni. 'Si tratta di due bimbi di 9 anni e un'animatrice di 18. Siamo molto dispiaciuti per quanto ...Papa Francesco ha passato una notte tranquilla . Il Pontefice è ricoverato al Policlinico Gemelli, dopo il delicato intervento chirurgico cui è stato sottoposto ieri sera. L'operazione chirurgica per ...I manifestanti che protestano contro la mancanza di acqua potabile ed elettricità hanno bloccato la strada tra Baquba e Deli Abbas, ...Rolex è una casa di orologi svizzera che ha contribuito a scrivere un bel pezzo di storia nel suo settore di […] ...