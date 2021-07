Sostegni bis, con gli sfratti bloccati stop dell'Imu per tutto il 2021 (Di lunedì 5 luglio 2021) E' in arrivo lo stop dell'Imu per tutto il 2021 per i proprietari di immobili oggetto di sfratto bloccato dall'inizio della pandemia. Nel pacchetto di emendamenti riformulati al decreto Sostegni bis, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 5 luglio 2021) E' in arrivo lo'Imu perilper i proprietari di immobili oggetto di sfratto bloccato dall'inizioa pandemia. Nel pacchetto di emendamenti riformulati al decretobis, ...

