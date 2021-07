Schianto frontale al semaforo nella notte | tre persone all' ospedale

(Di lunedì 5 luglio 2021) JESI - Tremendonelle: treall'. Loè avvenuto, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, all'incrocio tra Viale della Vittoria e via Garibaldi, regolato da ...

JESI - Tremendonelle notte: tre persone all'ospedale. Loè avvenuto, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, all'incrocio tra Viale della Vittoria e via Garibaldi, regolato da un semaforo , ...Non ce l'ha fatta il ciclista investito la sera del 16 giugno scorso, poco prima delle 22 lungo la Copertino - Monteroni . Locontro la Fiat Idea guidata da S. Z., 61 anni, macellaio, di Nardò , gli ha causato ferite e lesioni talmente gravi da rendere necessario il ricovero nel reparto di Rianimazione dell'ospedale ...JESI - Tremendo frontale nelle notte: tre persone all'ospedale. Lo schianto è avvenuto, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, all'incrocio tra Viale della ...Non ce l'ha fatta il ciclista investito la sera del 16 giugno scorso, poco prima delle 22 lungo la Copertino-Monteroni. Lo schianto contro la Fiat Idea guidata da S.Z., 61 ...