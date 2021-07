Raffaella Carrà resta uno stile di vita

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 5 luglio 2021) E adesso speriamo che non la ricordino solo per l’ombelico scoperto del Tuca Tuca, per Frank Sinatra che le aveva regalato una collana di perle e per l’assalto di Roberto Benigni a Sanremo 1991, perchéPelloni in arte, morta poche ore fa a Roma dopo una veloce e letale malattia, è stata ovviamente molto di più, in tutto il mondo. “Icona”, innanzitutto e come si dice delle figure che lasciano un segno nel costume, e feticcio di, ma anche personaggio dello star system e simbolo di assertività femminile. Amata e celebrata secondo logiche trasversali da mondi diversi come la televisione, la moda, le casalinghe, gli ...