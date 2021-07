“Ora posso spiegare” Giancarlo Magalli spiega una volta per tutte perchè ha dovuto lasciare “I fatti vostri” (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo molti anni Giancarlo Magalli ha lasciato ‘I fatti vostri’. Per spiegare i motivi di questa sua scelta improvvisa ha di recente rilasciato un’intervista a ‘FQ Magazine’, in cui spiega le motivazioni del suo abbandono, oltre a commentare la recente scelta di sostituirlo con Anna Falchi. “Sono stanco”, le parole di Magalli Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giancarlo Magalli (@Magallinobellino) Così Magalli ha raccontato ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo molti anniha lasciato ‘I’. Peri motivi di questa sua scelta improvvisa ha di recente rilasciato un’intervista a ‘FQ Magazine’, in cuile motivazioni del suo abbandono, oltre a commentare la recente scelta di sostituirlo con Anna Falchi. “Sono stanco”, le parole diVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@nobellino) Cosìha raccontato ...

Advertising

fattoquotidiano : “Ora posso dirlo: l'autunno non sarà drammatico', sentire nelle parole di Massimo Galli rinnovato ottimismo fa senz… - Rikydesa : Sono a pezzi. Distrutto. Ho ricevuto la notizia in ufficio e sono scoppiato a piangere. L’unica cosa che vorrei far… - vane21smyle : @W4LLSXLOLA Peccato,hai analizzato uno dei pochissimi testi che non hanno scritto i bitty(tranne per il rap). Se qu… - camzsworld : posso dire una cosa? si. è irrispettoso e stupido seguire una persona morta sui social. è sempre stato cosi, un vip… - CHAMP4GNEL0V3RS : RT @fine_HS_line: alexi prima di parlare informati che è meglio. favoriti dove scusami? mi fai ridere, non metto in dubbio che i bts si son… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora posso Nota del Sindacato Infermieri Italiani Nursing Up del 5 luglio 2021 ... ora che ci avviciniamo, a grandi passi, ad affrontare la tornata contrattuale 2019 - 2021. Ci ... Insomma, senza voler fare i conti in tasca a nessuno, ma solo per rispetto della verità, posso ...

A Wembley ci sarà Emerson, l'uomo di Londra. Voleva mollare, poi... Le ho detto: 'Non posso continuare così'. E lei: 'No, da qui inizierà il tuo successo'. Ora capisco perché fosse importante andare". Anche in Brasile di mamma ce n'è una sola.

Studi legali: l'innovazione ora è di casa Altalex Ora Beppe teme la diaspora: "Restiamo uniti" L’ex comico, sommerso dalle critiche, ammorbidisce i toni: "Abbiamo fatto cose straordinarie. Conte? Forse non era l’uomo giusto" ...

...che ci avviciniamo, a grandi passi, ad affrontare la tornata contrattuale 2019 - 2021. Ci ... Insomma, senza voler fare i conti in tasca a nessuno, ma solo per rispetto della verità,...Le ho detto: 'Noncontinuare così'. E lei: 'No, da qui inizierà il tuo successo'.capisco perché fosse importante andare". Anche in Brasile di mamma ce n'è una sola.L’ex comico, sommerso dalle critiche, ammorbidisce i toni: "Abbiamo fatto cose straordinarie. Conte? Forse non era l’uomo giusto" ...