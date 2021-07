Omofobia: Scalfarotto, 'modifiche proposte da Iv non toccano sostanza Ddl Zan' (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug (Adnkronos) - "Le modifiche proposte non toccano la sostanza del provvedimento, sono necessarie per portare a casa una legge importante che il paese aspetta da tempo". Lo ha detto il sottosegretario all'Interno Ivan Scalfarotto, di Italia Viva, intervenendo a Radio1 in vivavoce sulla Rai. "L'unica preoccupazione che dobbiamo avere in mente è quella per tutte le persone che vengono continuamente maltrattate e discriminate e che aspettano da troppo tempo una legge che li tuteli. approvare una legge giusta che, attraverso un espediente legislativo, ci consenta di dare risposte concrete: questa ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug (Adnkronos) - "Lenonladel provvedimento, sono necessarie per portare a casa una legge importante che il paese aspetta da tempo". Lo ha detto il sottosegretario all'Interno Ivan, di Italia Viva, intervenendo a Radio1 in vivavoce sulla Rai. "L'unica preoccupazione che dobbiamo avere in mente è quella per tutte le persone che vengono continuamente maltrattate e discriminate e che aspettano da troppo tempo una legge che li tuteli. approvare una legge giusta che, attraverso un espediente legislativo, ci consenta di dare risposte concrete: questa ...

