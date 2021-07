Mare agitato: muore ragazza dodicenne a Vieste. Altri due bambini ritrovati a largo. (Di martedì 6 luglio 2021) È stata trovata morta la ragazzina di 12 anni scomparsa questa mattina nel Mare di Vieste, sul Gargano. È stato il sindaco del comune del foggiano, Giuseppe Nobile, a renderlo noto, precisando che il corpo è stato recuperato in località San Francesco. A trovarlo sono stati gli uomini della Capitaneria di Porto di Vieste. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Stando a una ricostruzione, verso le 10:30 si sarebbe tuffata in acqua con due cuginetti di 8 e 10 anni in località Marina Piccola, pare per raggiungere a nuoto il vicino faro. A causa del Mare agitato i tre ... Leggi su cityroma (Di martedì 6 luglio 2021) È stata trovata morta la ragazzina di 12 anni scomparsa questa mattina neldi, sul Gargano. È stato il sindaco del comune del foggiano, Giuseppe Nobile, a renderlo noto, precisando che il corpo è stato recuperato in località San Francesco. A trovarlo sono stati gli uomini della Capitaneria di Porto di. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Stando a una ricostruzione, verso le 10:30 si sarebbe tuffata in acqua con due cuginetti di 8 e 10 anni in località Marina Piccola, pare per raggiungere a nuoto il vicino faro. A causa deli tre ...

