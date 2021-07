Google ci ha raccontato il suo algoritmo del futuro

(Di lunedì 5 luglio 2021) Con Mum (acronimo di Multitask Unified Model), Mountain View fa un passo deciso verso l’evoluzione da motore di ricerca a intelligenza artificiale con cui dialogare. Un’intervista a Pandu Nayak, responsabile dell’area Search di(foto: Solen Feyissa/Unsplash)Sui vaccini anti-Covid, lo sappiamo, c’è stata e c’è tuttora una certa confusione. Dosi, fasce d’età, effetti collaterali, Perfino i nomi non hanno messo d’accordo tutti. Del resto sembra che nel mondo esistano oltre 800 modi diversi per chiamare appena una decina di vaccini distribuiti su larga scala. La stima viene da chi, insieme ai medici, più di ogni altro si è trovato ai piedi di questa torre di Babele: ...

Con Mum (acronimo di Multitask Unified Model), Mountain View fa un passo deciso verso l'evoluzione da motore di ricerca a intelligenza artificiale con cui dialogare. Un'intervista a Pandu Nayak, respo ...