Generazione TikTok: Sara Lazellari (Di lunedì 5 luglio 2021) 1- Ciao! Presentati per noi!Ciao! Mi chiamo Sara Lazellari, ho 21 anni, ho origini albanesi ma sono nata in Italia, precisamente a Treviso. Nella vita faccio (anche solo da pochi mesi) la beauty content creator ovvero il lavoro dei miei sogni! Per quanto riguarda la mia vita privata invece sono fidanzata e assieme al mio ragazzo Brayan e abbiamo un akita di nome Kira. Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 luglio 2021) 1- Ciao! Presentati per noi!Ciao! Mi chiamo Sara Lazellari, ho 21 anni, ho origini albanesi ma sono nata in Italia, precisamente a Treviso. Nella vita faccio (anche solo da pochi mesi) la beauty content creator ovvero il lavoro dei miei sogni! Per quanto riguarda la mia vita privata invece sono fidanzata e assieme al mio ragazzo Brayan e abbiamo un akita di nome Kira.

Advertising

RivistaStudio : Alcuni trend sul TikTok rivelano un desiderio della Generazione Z di ritornare a un passato recentissimo, tra rifer… - RFerracino : RT @DomaniPress: ???????#Giovedì8Luglio il rapper record su #TikTok #Random sarà ospite su #Domanipress per una Video #IntervistaEsclusiva. Pa… - Leons83741366 : RT @DomaniPress: ???????#Giovedì8Luglio il rapper record su #TikTok #Random sarà ospite su #Domanipress per una Video #IntervistaEsclusiva. Pa… - AntoFiorenza4 : RT @DomaniPress: ???????#Giovedì8Luglio il rapper record su #TikTok #Random sarà ospite su #Domanipress per una Video #IntervistaEsclusiva. Pa… - Stefybell3 : RT @DomaniPress: ???????#Giovedì8Luglio il rapper record su #TikTok #Random sarà ospite su #Domanipress per una Video #IntervistaEsclusiva. Pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Generazione TikTok Equality Forum, Il grande impegno dei Big Social verso le donne nel UN Generation a Parigi ... Google, Twitter e TikTok. Hanno promesso d'impegnarsi contro gli abusi delle donne sulle ... ha sperimentato abusi online; una cifra che sale al 45% tra i giovani della cosiddetta Generazione Z e i ...

Twitter, TikTok, Google e Facebook: in arrivo nuovi strumenti contro gli abusi Nel corso del Generation Equality Forum di Parigi, Twitter , TikTok , Google e Facebook (che si sta muovendo anche contro gli estremisti con messaggi in - app ) ...al 45% tra giovani della Generazione Z ...

Generazione TikTok: Anastasia Bagaglini Vanity Fair.it Web, abusi online sulle donne: da Google a TikTok è stretta sui controlli Nel mondo il 38% delle donne ha subito abusi online. La percentuale sale al 45% per la Generazione Z e i Millennial, cioè le più giovani e le più connesse. Per le donne di ...

Guido Catalano e i dilemmi digitali della poesia contemporanea Un'intervista col protagonista e il testimone d'eccellenza di quello che è successo alla poesia con internet, che l'ha cambiata nelle forme e nei contenuti ...

... Google, Twitter e. Hanno promesso d'impegnarsi contro gli abusi delle donne sulle ... ha sperimentato abusi online; una cifra che sale al 45% tra i giovani della cosiddettaZ e i ...Nel corso del Generation Equality Forum di Parigi, Twitter ,, Google e Facebook (che si sta muovendo anche contro gli estremisti con messaggi in - app ) ...al 45% tra giovani dellaZ ...Nel mondo il 38% delle donne ha subito abusi online. La percentuale sale al 45% per la Generazione Z e i Millennial, cioè le più giovani e le più connesse. Per le donne di ...Un'intervista col protagonista e il testimone d'eccellenza di quello che è successo alla poesia con internet, che l'ha cambiata nelle forme e nei contenuti ...