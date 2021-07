Fdi, Ghera: Roma ha bisogno di cambiare, Raggi in zona retrocessione (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma – “Non è bastata qualche ‘Romanella’ di fine mandato, il primo cittadino penta stellato resta nei bassifondi della annuale classifica di gradimento dei sindaci d’Italia stilata dal Sole 24 Ore. E non poteva essere altrimenti, dopo cinque anni di non governo, Roma non sembra più una capitale europea.” “Ridotta a discarica a cielo aperto per colpa anche sua, che non ha saputo trovare una soluzione al tema dei rifiuti. Inevitabilmente questa bocciatura avrà ricadute sulle elezioni comunali perché il lascito della giunta Raggi sono gli allagamenti ad ogni pioggia, gli incidenti gravi per le strade dissestate, il crollo di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 luglio 2021)– “Non è bastata qualche ‘nella’ di fine mandato, il primo cittadino penta stellato resta nei bassifondi della annuale classifica di gradimento dei sindaci d’Italia stilata dal Sole 24 Ore. E non poteva essere altrimenti, dopo cinque anni di non governo,non sembra più una capitale europea.” “Ridotta a discarica a cielo aperto per colpa anche sua, che non ha saputo trovare una soluzione al tema dei rifiuti. Inevitabilmente questa bocciatura avrà ricadute sulle elezioni comunali perché il lascito della giuntasono gli allagamenti ad ogni pioggia, gli incidenti gravi per le strade dissestate, il crollo di ...

