Euro 2020, tutte le squadre qualificate ai quarti di finale (Di lunedì 5 luglio 2021) Archiviati gli ottavi di finale di Euro 2020, le Nazionali rimaste iniziano subito a pensare la prossimo turno che potrebbe proiettarle ad un passo dalla semifinale. tutte le squadre sognano di arrivare alla finale di Wembley del prossimo 11 luglio, ma soltanto due riusciranno a contendersi il trofeo nell’atto finale della principale competizione continentale. La strada è ancora lunga, poiché siamo solo ai quarti di finale: ecco tutte le Nazionali qualificate. DANIMARCA ITALIA REPUBBLICA ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 luglio 2021) Archiviati gli ottavi didi, le Nazionali rimaste iniziano subito a pensare la prossimo turno che potrebbe proiettarle ad un passo dalla semilesognano di arrivare alladi Wembley del prossimo 11 luglio, ma soltanto due riusciranno a contendersi il trofeo nell’attodella principale competizione continentale. La strada è ancora lunga, poiché siamo solo aidi: eccole Nazionali. DANIMARCA ITALIA REPUBBLICA ...

Advertising

FOXSoccer : The Euro 2020 semifinals are SET ?? - EURO2020 : ???? Recent EURO finals record: EURO 2004 - Semi-finals EURO 2008 - Group Stage EURO 2012 - Quarter-finals EURO 201… - CB_Ignoranza : Sarà una fra Inghilterra e Danimarca ad affrontare la Spagna in finale di Euro 2020 ?? #ENGUKR #Inghilterra… - real_simo__ : RT @louuiexx: *esce la foto del bacio tra harry e olivia* fan art larry ai proiettori UEFA EURO 2020: - ikigaizayn : RT @LT91UPDATESIT: ?? Una fan art di Harry e Louis è arrivata ai proiettori di UEFA EURO 2020 a Budapest! -