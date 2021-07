Emergenza rifiuti a Reggio Calabria | la denuncia di un cittadino | “da 35 giorni in via Verdirame la spazzatura non viene raccolta”

LegaSalvini : ++ IL MESSAGGERO: 'ROMA: CALDO, TOPI, MIASMI, CUMULI DI RIFIUTI SUI MARCIAPIEDI, È ORMAI EMERGENZA SANITARIA' ++ M… - LegaSalvini : ROMA: CALDO, TOPI, MIASMI, CUMULI DI RIFIUTI SUI MARCIAPIEDI, È ORMAI EMERGENZA SANITARIA - Linkiesta : Con la nuova tragedia dei rifiuti le elezioni a Roma saranno una gara a tre tra Michetti, Gualtieri e Calenda. Il… - eurofabrizi1970 : RT @claudiafinelli1: Dopo vent'anni il primo programma concreto per uscire dall'emergenza rifiuti è quello di @CarloCalenda perché basato s… - ValeBila : RT @claudiafinelli1: Dopo vent'anni il primo programma concreto per uscire dall'emergenza rifiuti è quello di @CarloCalenda perché basato s… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza rifiuti

Ecco allora che l'diventa un caos senza uscita pur non avendo colpe dirette. Ma come lo si può far capire ai cittadini se non si usano gli strumenti per arrivare a loro? Eppure la ......del 2020 sono stati elargiti ristori diretti per le attività colpite dalle chiusure causa...il Comune di Montignoso in una nota per chiarire alcuni aspetti relativi alla tassa sui. "...Il degrado senza fine alle Case Gialle Pianura tra abbandono delle istituzioni e l’inciviltà dilagante. Borrelli: “Abbiamo sollecitato l’assessore all’ambiente ad intervenire ...Troppi “svuota cantine” abusivi che deturpano l'ambiente, soggetti che abitualmente scelgono le aree industriali e l’agro come luogo ideale per abbandonare i rifiuti. È allarme discariche nella città ...