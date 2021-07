E’ morta Raffaella Carrà (Di lunedì 5 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – E’ morta, all’età di 78 anni, Raffalla Carrà. Durante la sua lunga carriera è diventata un’icona della musica e della televisione italiana, riscontrando grandi consensi ancheall’estero, soprattutto in Spagna.Nata a Bologna il 18 giugno 1943, debutta nel cinema negli anni Sessanta, ma è in televisione che diventa popolare. Protagonista e conduttrice di numerosi spettacoli di successo, affianca alle partecipazioni televisive la realizzazione di canzoni di successo. Le più note sono “Ma che musica maestro” e “Chissà se va” (1971), “Tuca tuca” e “Maga Maghella” (1972), “Felicità ta ta” e “Rumore” (1974), “A far l’amore comincia tu” (1976), ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – E’, all’età di 78 anni, Raffalla. Durante la sua lunga carriera è diventata un’icona della musica e della televisione italiana, riscontrando grandi consensi ancheall’estero, soprattutto in Spagna.Nata a Bologna il 18 giugno 1943, debutta nel cinema negli anni Sessanta, ma è in televisione che diventa popolare. Protagonista e conduttrice di numerosi spettacoli di successo, affianca alle partecipazioni televisive la realizzazione di canzoni di successo. Le più note sono “Ma che musica maestro” e “Chissà se va” (1971), “Tuca tuca” e “Maga Maghella” (1972), “Felicità ta ta” e “Rumore” (1974), “A far l’amore comincia tu” (1976), ...

Advertising

repubblica : ?? Morta a 78 anni Raffaella Carra' - Corriere : ???? ULTIM'ORA - È morta Raffaella Carrà - MediasetTgcom24 : E' morta Raffaella Carrà: aveva 78 anni #raffaellacarrà - chisena66 : RT @elenapalombii: Raffaella Carrà è morta e io non ero pronta a perdere un'icona come lei - CorriereLucano : Italia in lutto, è morta a 78 anni #RaffaellaCarrà. #Iapino: “E’ andata in un mondo migliore ma il suo talento risp… -