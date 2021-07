Due donne travolte e uccise in un campo La cugina | “Erano con due amici | dove sono finiti?”

(Di lunedì 5 luglio 2021) Duedi origine marocchinastate trovate morte in undi mais a San Giuliano Milanese, vicino Milano. Hanan Nekhla, 32 anni, e l’amica Sara El Jaafari, 28 anni,stateda un mezzo agricolo. Hanan aveva dato l’allarme al 112, venerdì mattina, spiegando che entrambestate investite da una mietitrebbia. Un agricoltore, ritenuto responsabile di aver investito e ucciso le due giovani, è ora indagato per duplice omicidio colposo. L’uomo ha spiegato ai carabinieri di non essersi accorto di nulla. Il procuratore della Repubblica di Lodi, ...

Agenzia_Ansa : Sono state trovate morte le due donne di origine marocchina una delle quali aveva dato l'allarme venerdì mattina al… - repubblica : ?? San Donato Milanese, morte le due giovani scomparse. Una delle donne aveva lanciato l'allarme: 'Siamo state inves…

Due donne di origine marocchina sono state trovate morte in un campo di mais a San Giuliano Milanese, vicino Milano. Hanan Nekhla, 32 anni, e l'amica Sara El Jaafari, 28 anni, sono state travolte e ...