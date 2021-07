Draghi governa. I partiti giocano. (Di lunedì 5 luglio 2021) Lo abbiamo detto più volte e i fatti di questi ultimi giorni, stigmatizzati dalla pantomima pentastellata sulla spartizione di ciò che resta dei 5stelle, e dalle schermaglie del centrodestra, ne sono la dimostrazione plastica. La politica, i politici, i partiti e i leader stanno lì a giocare nella cameretta dei bambini con i loro balocchi. Leggi su freeskipper (Di lunedì 5 luglio 2021) Lo abbiamo detto più volte e i fatti di questi ultimi giorni, stigmatizzati dalla pantomima pentastellata sulla spartizione di ciò che resta dei 5stelle, e dalle schermaglie del centrodestra, ne sono la dimostrazione plastica. La politica, i politici, ie i leader stanno lì a giocare nella cameretta dei bambini con i loro balocchi.

Advertising

freeskipperIT : Draghi governa. I partiti giocano. - Riccardo_Tim : @pdnetwork @PieraBelfanti @EnricoLetta continua il ping-pong tra Letta e Salvini manco fossimo sotto elezioni intan… - DentroMontanaro : Chi governa con Draghi e chi finge di opporsi a lui da posizioni pseudo patriottiche sa che non deve mai varcare il… - Riki_BlackByte : @LegaSalvini Ma come è che la Lega quando governa non fa mai un cazzo ma quando è con qualcuno come Draghi fa mille… - annaros70527446 : @M5S_Senato ha ragione paragone a dire che vi siete abituati a farvi aprire le porte e farvi chiamare onorevoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi governa Oltre 100mila firme per i referendum sulla giustizia. In campo la Meloni ...legge prevede che affinché passino ci sia il sì di 5 consigli regionali (e il centrodestra governa ... lo dimostrano le parole di Salvini: "Sono firme che noi porteremo in dote a Draghi, che ...

Lega sovranista? A Giorgetti non piace. Gelido sul manifesto con Orban Tanto più adesso che il Carroccio ha professato fedeltà a quell'europeismo che Mario Draghi ha ... Vogliamo dialogare con il Ppe per avere nelle istituzioni europee lo stesso schema che governa gia' in ...

La missione di Draghi: governare fino al 2023. Ma a colpi di fiducie ilGiornale.it La sinistra e Draghi È inutile negare che dopo il passaggio dal governo Conte II a quello Draghi l’intero sistema partitico italiano sembra spiazzato, oltre che talora quasi afono di fronte alle sfide fondamentali che att ...

Bonaccini: «L’alleanza con i 5 Stelle? C’è un “se” importante, no a decisioni a tavolino» «La politica si dia da fare per cose concrete, che non devono rimanere slogan da convegno. Noi stiamo dimostrando che si può fare». Presidente Bonaccini, Emilia-Romagna caput mundi? «Il mio orgoglio r ...

...legge prevede che affinché passino ci sia il sì di 5 consigli regionali (e il centrodestra... lo dimostrano le parole di Salvini: "Sono firme che noi porteremo in dote a, che ...Tanto più adesso che il Carroccio ha professato fedeltà a quell'europeismo che Marioha ... Vogliamo dialogare con il Ppe per avere nelle istituzioni europee lo stesso schema chegia' in ...È inutile negare che dopo il passaggio dal governo Conte II a quello Draghi l’intero sistema partitico italiano sembra spiazzato, oltre che talora quasi afono di fronte alle sfide fondamentali che att ...«La politica si dia da fare per cose concrete, che non devono rimanere slogan da convegno. Noi stiamo dimostrando che si può fare». Presidente Bonaccini, Emilia-Romagna caput mundi? «Il mio orgoglio r ...