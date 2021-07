De Laurentiis spaventa i tifosi del Napoli | “Insigne? Se vuole andar via sarà una sua decisione”

(Di lunedì 5 luglio 2021) Lorenzosta trascinando l’Italia con grandissime prestazioni e gol, il calciatore delè stato un protagonista della squadra di Roberto Mancini contro il Belgio. Il classe 1991 ha messo in mostra una qualità sopra la media, il gol del raddoppio contro la squadra di Martinez è da incorniciare. L’attaccante proverà a trascinare gli azzurri anche in semifinale contro la Spagna e nell’eventuale finale. Nel frattempo continua a tenere banco il futuro di, l’addio alnon è da escludere. La conferma è arrivata da Aurelio Denel corso del forum al Centro Commerciale ...

Il terzino del Napoli non si: 'E' il loro giocatore più importante. ma bisogna stare ... COLORE DI RIFERIMENTO Solo 2 anni fa disse sì al presidente partenopeo Aurelio De: 'Sono lì ...Il terzino del Napoli non si: 'E' il loro giocatore più importante. ma bisogna stare ... COLORE DI RIFERIMENTO Solo 2 anni fa disse sì al presidente partenopeo Aurelio De: 'Sono lì ...Orgoglio e preoccupazione. Sono queste le emozioni provate da Aurelio De Laurentiis durante i quarti di finale di Euro 2020 tra Belgio e Italia, vinti dagli azzurri anche grazie alla pregevole rete re ...La situazione della Salernitana è dunque analoga a quella del Bari poiché, seppure la società biancorossa sia di proprietà di Luigi De Laurentiis e non di Aurelio, in futuro non potrebbe comunque iscr ...