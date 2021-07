De Laurentiis non ci sta: «Il 25% di pubblico negli stadi è una fregnaccia» (Di lunedì 5 luglio 2021) Aurelio De Laurentiis ha parlato a margine della presentazione di una mostra fotografica su Maradona: le sue parole sulla riapertura degli stadi Aurelio De Laurentiis ha parlato a margine della presentazione di una mostra fotografica su Maradona. Le sue parole sulla riapertura degli stadi. «Sto andando a Milano per una riunione molto importante perchè il 25% di pubblico negli stadi è una fregnaccia. Io dico di aprire al 100% a chi ha il passaporto vaccinale, uno stimolo anche per gli ignorantoni che non si vaccinano». L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Aurelio Deha parlato a margine della presentazione di una mostra fotografica su Maradona: le sue parole sulla riapertura degliAurelio Deha parlato a margine della presentazione di una mostra fotografica su Maradona. Le sue parole sulla riapertura degli. «Sto andando a Milano per una riunione molto importante perchè il 25% diè una. Io dico di aprire al 100% a chi ha il passaporto vaccinale, uno stimolo anche per gli ignorantoni che non si vaccinano». L'articolo proviene da Calcio News ...

