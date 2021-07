Ddl Zan, Letta contro Renzi e Salvini (Di lunedì 5 luglio 2021) Sul ddl Zan “il Pd non chiederà il voto segreto su nessun emendamento”. Così Enrico Letta, a In onda su La7, che attacca Matteo Renzi e Matteo Salvini parlando del leader Iv che si “sfila e copre col voto segreto” e della Lega che fa “giochini”. La legge Zan, spiega, “non la vuole FdI, non la vuole la Lega. La maggioranza che l’ha approvato alla Camera deve farsi carico di approvarla al Senato. Nel momento in cui Renzi si sfila, si copre con il voto segreto”, dice il dem, che poi attacca Salvini: “I giochini non sono per far approvare una norma migliorata o una legge emendata, sono per affossarla. Nella ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 luglio 2021) Sul ddl Zan “il Pd non chiederà il voto segreto su nessun emendamento”. Così Enrico, a In onda su La7, che attacca Matteoe Matteoparlando del leader Iv che si “sfila e copre col voto segreto” e della Lega che fa “giochini”. La legge Zan, spiega, “non la vuole FdI, non la vuole la Lega. La maggioranza che l’ha approvato alla Camera deve farsi carico di approvarla al Senato. Nel momento in cuisi sfila, si copre con il voto segreto”, dice il dem, che poi attacca: “I giochini non sono per far approvare una norma migliorata o una legge emendata, sono per affossarla. Nella ...

