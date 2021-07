Covid: 17enne ricoverata in semi-intensiva dopo festa in spiaggia a San Benedetto del Tronto (Di lunedì 5 luglio 2021) E’ ricoverata nel reparto di semi-intensiva dell’ospedale "Madonna del Soccorso" la 17enne che, una decina di giorni fa, aveva partecipato alla festa in un lido della Riviera delle Palme a San Benedetto... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 5 luglio 2021) E’nel reparto didell’ospedale "Madonna del Soccorso" lache, una decina di giorni fa, aveva partecipato allain un lido della Riviera delle Palme a San...

Advertising

GazzettaDelSud : E’ ricoverata nel reparto di semi-intensiva la 17enne che, una decina di giorni fa, aveva partecipato alla festa in… - sissiisissi2 : RT @fanpage: Una 17enne di San Benedetto del Tronto è stata ricoverata nel reparto di terapia semi intensiva per Covid. - fanpage : Una 17enne di San Benedetto del Tronto è stata ricoverata nel reparto di terapia semi intensiva per Covid. - FranceskoNew : RT @Miti_Vigliero: San Benedetto Focolaio Covid, 17enne ricoverata in terapia semi intensiva Una delle partecipanti alla serata che è dive… - nuccia20 : RT @Miti_Vigliero: San Benedetto Focolaio Covid, 17enne ricoverata in terapia semi intensiva Una delle partecipanti alla serata che è dive… -