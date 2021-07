Calciomercato Napoli, con Mancini è un top | De Laurentiis prepara il rinnovo! (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Napoli si prepara a blindare Giovanni Di Lorenzo con il rinnovo: con Mancini, il toscano è diventato un top dell’Europeo Un anno di alti e di bassi, adesso con Mancini è… L'articolo Calciomercato Napoli, con Mancini è un top De Laurentiis prepara il rinnovo! è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 5 luglio 2021) Ilsia blindare Giovanni Di Lorenzo con il rinnovo: con, il toscano è diventato un top dell’Europeo Un anno di alti e di bassi, adesso conè… L'articolo, conè un top Deilè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : #Napoli, non è esclusa una ripresa delle trattative per trattenere #Maksimovic - DiMarzio : #Napoli, rinnovo del contratto di Di Lorenzo - DiMarzio : #Napoli, le parole di #DeLaurentiis sul futuro di #Insigne - ReTwitStorm_ita : #Calciomercato #Napoli, l’#Europeo lo sta #Esaltando | #Pronto il #Rinnovo! - calciomercato_m : MERCATO - Schira: 'Di Lorenzo-Napoli, accordo già siglato ad agosto: attivata opzione per estendere il contratto'… -