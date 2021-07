Berrettini-Ivashka oggi | Wimbledon 2021 | orario ottavi | tv | programma | streaming

(Di lunedì 5 luglio 2021) Matteodopo un prima convincente settimana aè pronto a tornare in campo per glidi finale. L’azzurro dovrà vedersela contro il bielorusso Ilya. Una partita che sulla carta vede favorito il nostro portacolori che non dovrà commettere l’errore di sottovalutare l’avversario. Il numero 79 del mondo ha dimostrato nelle scorse settimane di essersi adattato perfettamente al cambio di superfice. D’altro canto il romano ha incantato il mondo con la vittoria al Queen’s ed è pronto a prendersi la scena anche nello Slam londinese. Tra i due c’è un solo precedente, risalente al 2017, nel quale ha ...

scenderà in campo per primo, alle 12, controper un incrocio inedito. Chiuderà invece Lorenzo nel tardo pomeriggio contro Roger Federer sul Center Court.Matteoe Lorenzo Sonego orgoglio italiano sull'erba londinese di Wimbledon. Il tennista romano e ...alla prima settimana e domani affronteranno negli ottavi di finale rispettivamente, ...ROMA. Grande giornata ieri per gli azzurri a Wimbledon. Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego sono approdati agli ottavi di Wimbledon, evento che nel torneo londinese non accadeva addirittura dal 1955. I ...Così Roger Federer ai microfoni di Sky si preprara per l'atteso ottavo di finale a Wimbledon contro il tennista azzurro. 'Non sono sorpreso che Sonego sia arrivato a questo punto - prosegue Federer - ...