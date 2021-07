Beautiful anticipazioni 8 luglio 2021, tutto per colpa di Quinn! (Di lunedì 5 luglio 2021) Quinn è stata davvero diabolica pur di vendicarsi di Brooke e nella puntata di Beautiful dell’8 luglio 2021, la Logan non esiterà ad accusarla di aver rovinato, e forse per sempre, il suo matrimonio con Ridge. Brooke a tal proposito chiede ad Eric se sa dove si trova suo marito e lo supplica di dirglielo per poter fare un ultimo tentativo con lui, non omettendo che la colpevole di tutto è proprio sua moglie Quinn, che ha manipolato la cornice digitale per fare in modo che tutti vedessero quello che era accaduto. L’episodio va in onda come sempre alle ore 13:45 circa su Canale 5. ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 5 luglio 2021) Quinn è stata davvero diabolica pur di vendicarsi di Brooke e nella puntata didell’8, la Logan non esiterà ad accusarla di aver rovinato, e forse per sempre, il suo matrimonio con Ridge. Brooke a tal proposito chiede ad Eric se sa dove si trova suo marito e lo supplica di dirglielo per poter fare un ultimo tentativo con lui, non omettendo che la colpevole diè proprio sua moglie Quinn, che ha manipolato la cornice digitale per fare in modo che tutti vedessero quello che era accaduto. L’episodio va in onda come sempre alle ore 13:45 circa su Canale 5. ...

Advertising

redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni La #trama di #domani, #6luglio - infoitcultura : Anticipazioni Brave and Beautiful 5 luglio 2021 - infoitcultura : BRAVE AND BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di lunedì 5 luglio 2021 - infoitcultura : Brave and Beautiful Anticipazioni 5 luglio 2021: Suhan rischia la vita, Cesur la salva! - infoitcultura : Anticipazioni Brave and Beautiful, 5-9 luglio: l’incontro tra Cesur e Sühan -