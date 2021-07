(Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –, nella tarda mattinata odierna, per unche viaggiava a bordo della propria vettura. Mentre percorreva la strada tra San Martino e San Giorgio del Sannio, la fiat Punto sulla quale viaggiava è stata interessata da un principio di incendio. L’si è subito accorto che qualcosa non andava, riuscendo ad accostare e ad allertare i vigili delprontamente intervenuti sul posto. Alla base del guasto, stando ai primi rilievi effettuati, potrebbe esserci un. Fortunatamente la prontezza dell’ha evitato guai ...

Advertising

anteprima24 : ** #Auto prende improvvisamente fuoco, paura per un uomo: possibile cortocircuito ** - NBCreteregione : SCHIANTO AD ARCO, UN’AUTO PRENDE FUOCO: 5 FERITI - - TribuUrbanaErmi : L’auto prima era nuova ora di seconda mano. Prima solo quella, poi un cane da 2500€, poi le vacanze, la casa a Mila… - LucaLabate1 : Pochi giorni fa è stata presentata una nuova super car elettrica! Sto parlando della E-Legend EL1, un'auto che pren… - TViweb : Post Edited: L’auto prende fuoco in marcia, conducente illeso (FOTO) -

Ultime Notizie dalla rete : Auto prende

il Dolomiti

... compagnia assicurativa italiana dal DNA digitale puro, specializzata nelle polizze, moto e ... MAPFRE dispone di oltre 36.000 professionisti e sicura di più di 37 milioni di clienti in ...L'autista mentre stava percorrendo la strada che da Meda va verso Velo d'Astico, si è accorto che qualcosa non andava, ha accostato ed è sceso, mentre l'prendeva fuoco. I pompieri arrivati da ...Partito trentaseiesimo per via delle caution in qualifica, il pilota del team Hendrick si prende il record di vittorie su circuiti stradali ...Una ragazzina di soli 16 anni, Beatrice Arru, è morta in un incidente stradale avvenuto alle 4 a Carbonia, nel Sulcis. Altre tre persone sono rimaste ferite e tra queste una ragazzina ...