9 app per Android da cancellare subito perché rubano le credenziali di Facebook (Di lunedì 5 luglio 2021) (foto: Dr.Web)Nove applicazioni per Android sono state messe al bando da Google perché potevano infatti trafugare i dati d’accesso a Facebook sfruttando un metodo piuttosto raffinato. Come fare per proteggere il proprio dispositivo, nel caso in cui si avesse scaricato uno di questi software? Le nove app erano state regolarmente pubblicate sul Play Store ed erano all’apparenza più che legittime e ben funzionanti: spaziavano dall’editing di foto all’allenamento in casa finanche all’oroscopo, alla pulizia dei file inutili in memoria fino a un beffardo lucchetto virtuale per proteggere altre app. A dimostrazione della bontà superficiale di ... Leggi su wired (Di lunedì 5 luglio 2021) (foto: Dr.Web)Nove applicazioni persono state messe al bando da Googlepotevano infatti trafugare i dati d’accesso asfruttando un metodo piuttosto raffinato. Come fare per proteggere il proprio dispositivo, nel caso in cui si avesse scaricato uno di questi software? Le nove app erano state regolarmente pubblicate sul Play Store ed erano all’apparenza più che legittime e ben funzionanti: spaziavano dall’editing di foto all’allenamento in casa finanche all’oroscopo, alla pulizia dei file inutili in memoria fino a un beffardo lucchetto virtuale per proteggere altre app. A dimostrazione della bontà superficiale di ...

