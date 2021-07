Uomini e donne news, Sossio Aruta e Ursula Bennardo finiscono in crisi (Di domenica 4 luglio 2021) Dopo aver detto addio a Uomini e donne in coppia, Sossio Aruta e Ursula Bennardo vivono al momento giorni difficili per via delle cattive condizioni economiche in cui versa la loro famiglia. A rivelarlo sono i diretti interessati in un’intervista inedita concessa a mezzo stampa, in cui in particolare l’ex calciatore lamenta di dover far fronte a più situazioni pesanti venutesi a creare tutte insieme nell’ultimo periodo. Come, ad esempio, la recente battaglia della coppia affrontata contro il Coronavirus che li ha colpiti. Come se non bastasse, a causa della pandemia in corso, inoltre, i ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 4 luglio 2021) Dopo aver detto addio ain coppia,vivono al momento giorni difficili per via delle cattive condizioni economiche in cui versa la loro famiglia. A rivelarlo sono i diretti interessati in un’intervista inedita concessa a mezzo stampa, in cui in particolare l’ex calciatore lamenta di dover far fronte a più situazioni pesanti venutesi a creare tutte insieme nell’ultimo periodo. Come, ad esempio, la recente battaglia della coppia affrontata contro il Coronavirus che li ha colpiti. Come se non bastasse, a causa della pandemia in corso, inoltre, i ...

