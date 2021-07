Tour de France 2021, Vincenzo Nibali: “E’ stata una tappa pazzesca. Ho pagato le fatiche della fuga” (Di domenica 4 luglio 2021) Per Vincenzo Nibali l’ottava tappa del Tour de France ha praticamente chiuso il discorso per quanto concerne la classifica generale. Il siciliano dopo la fuga dell’altro ieri aveva lasciato ipotizzare la possibilità di provare e rimanere in classifica ma nella spettacolare frazione con arrivo a ha tagliato il traguardo con oltre 21 minuti di ritardo dal vincitore. “E’ stata una tappa pazzesca. Il ritmo è stato altissimo. Credevamo che si fosse alzato solo per il GPM e invece hanno continuato a spingere”, queste le parole dello Squalo alla ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) Perl’ottavadeldeha praticamente chiuso il discorso per quanto concerne la classifica generale. Il siciliano dopo ladell’altro ieri aveva lasciato ipotizzare la possibilità di provare e rimanere in classifica ma nella spettacolare frazione con arrivo a ha tagliato il traguardo con oltre 21 minuti di ritardo dal vincitore. “E’una. Il ritmo è stato altissimo. Credevamo che si fosse alzato solo per il GPM e invece hanno continuato a spingere”, queste le parole dello Squalo alla ...

Advertising

Corriere : Tour de France, una tifosa si sporge con un cartello e fa cadere rovinosamente metà del... - fattoquotidiano : Tour de France, tifosa a bordo strada con un cartello provoca una carambola di massa: si “salvano” solo in 30. A te… - fattoquotidiano : Tour de France, rintracciata e arrestata la spettatrice che ha provocato una maxi-caduta per esporre un cartello - jackcavalletti : RT @ciclismoliquido: «Dylan Teuns oggi non ha solo vinto una tappa alpina al Tour de France: è stato il solo capace di non farsi raggiunger… - zazoomblog : Tour de France 2021 in tv e streaming i telecronisti e i commentatori di Rai ed Eurosport - #France #streaming… -