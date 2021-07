Pieghevoli Samsung in nuovo evento d’agosto, Note 21 in panchina (Di domenica 4 luglio 2021) Quando arriveranno i nuovi Pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3? Tra poco più di un mese, nel tradizionale evento Unpacked estivo del produttore. Di solito la presentazione d’agosto dell’azienda ha avuto finora come protagonista la serie Note. Quest’ultima, oramai è risaputo, almeno per quest’anno andrà in panchina, dunque non la vedremo apparire in nessun momento della prossima presentazione. Proprio il prossimo evento Unpacked dovrebbe tenersi il prossimo 11 agosto. Questa è l’indiscrezione comparsa sul web nelle ultime ore. Si prevede, oltre al lancio ... Leggi su optimagazine (Di domenica 4 luglio 2021) Quando arriveranno i nuoviGalaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3? Tra poco più di un mese, nel tradizionaleUnpacked estivo del produttore. Di solito la presentazionedell’azienda ha avuto finora come protagonista la serie. Quest’ultima, oramai è risaputo, almeno per quest’anno andrà in, dunque non la vedremo apparire in nessun momento della prossima presentazione. Proprio il prossimoUnpacked dovrebbe tenersi il prossimo 11 agosto. Questa è l’indiscrezione comparsa sul web nelle ultime ore. Si prevede, oltre al lancio ...

