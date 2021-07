Papa Francesco, intervento chirurgico al policlinico Gemelli (Di domenica 4 luglio 2021) Il Papa è arrivato nel primo pomeriggio di oggi 4 luglio al policlinico Gemelli per sottoporsi a un intervento chirurgico. Da questa mattina all’ospedale romano si poteva notare una mobilitazione generale per organizzare al meglio la struttura in attesa dell’arrivo del Pontefice. L’intervento, già in programma, non era noto per motivi di riservatezza. Riguarderebbe una stenosi diverticolare al colon di cui Papa Francesco soffre da tempo. Il problema della sciatica Le condizioni di salute del pontefice manifestano alcuni punti deboli. Oltre alla stenosi al ... Leggi su velvetmag (Di domenica 4 luglio 2021) Ilè arrivato nel primo pomeriggio di oggi 4 luglio alper sottoporsi a un. Da questa mattina all’ospedale romano si poteva notare una mobilitazione generale per organizzare al meglio la struttura in attesa dell’arrivo del Pontefice. L’, già in programma, non era noto per motivi di riservatezza. Riguarderebbe una stenosi diverticolare al colon di cuisoffre da tempo. Il problema della sciatica Le condizioni di salute del pontefice manifestano alcuni punti deboli. Oltre alla stenosi al ...

