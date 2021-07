Mauro Corona rivede Berlinguer dopo la cacciata dalla Rai: il gesto gentile (Di domenica 4 luglio 2021) Televisione dopo mesi di lontananza, i due ex colleghi Bianca Berlinguer e Mauro Corona tornano ad abbracciarsi in occasione di Sorsi d’autore 2021 Pubblicato su 4 Luglio 2021 Bianca Berlinguer e Mauro Corona si sono finalmente riabbracciati. dopo mesi di separazione forzata (e l’emergenza Covid, in questo senso, di certo non ha aiutato) i due ormai ex colleghi si sono rivisti pochissime ore fa. L’occasione è stata il festival Sorsi d’Autore 2021, manifestazione a cui entrambi hanno ricevuto invito in veste di ospiti d’eccezione. La ... Leggi su cityroma (Di domenica 4 luglio 2021) Televisionemesi di lontananza, i due ex colleghi Biancatornano ad abbracciarsi in occasione di Sorsi d’autore 2021 Pubblicato su 4 Luglio 2021 Biancasi sono finalmente riabbracciati.mesi di separazione forzata (e l’emergenza Covid, in questo senso, di certo non ha aiutato) i due ormai ex colleghi si sono rivisti pochissime ore fa. L’occasione è stata il festival Sorsi d’Autore 2021, manifestazione a cui entrambi hanno ricevuto invito in veste di ospiti d’eccezione. La ...

