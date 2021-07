Malore al Passetto | viene soccorso da un turista arrivato con la MSC Splendida

Advertising

YouTvrs : Malore sulla scalinata del Passetto: uomo in ospedale - -

Ultime Notizie dalla rete : Malore Passetto

AnconaToday

Stava risalendo la scalinata delquando improvvisamente è stato colto da un. Paura questa mattina per un uomo di 88 anni. A dargli il primo soccorso è stato un turista ungherese, arrivato in questi giorni nel ...Il, poi la rovinosa caduta. Paura questa mattina dopo le dieci nella zona delle grotte del, dove un uomo di 53 anni residente nella zona ha subìto un infortunio lungo lo stradello che ...I primi soccorsi sono arrivati da un turista ungherese Un volontario è per sempre, in qualsiasi posto del mondo; la riprova questa mattina alla scalinata del Passetto di Ancona dove un anziano di 88 a ...Trattata sul posto e accertatisi che non era nulla di preoccupante, ha riferito allora di aver bevuto troppo e sentirsi davvero male. Accompagnata a Torrette, in realtà era una scusa per godere dell’a ...