Malika Chalhy risponde a chi l’attacca e fa una confessione sul Grande Fratello Vip (Di lunedì 5 luglio 2021) La storia di Malika Chalhy ha toccato milioni di persone, molte delle quali hanno anche donato in due raccolte fondi aperte per lei. Sappiamo tutti che fine hanno fatto (in parte) i soldi donati e per questo la polemica intorno alla giovane toscana non accenna a placarsi. Dall’atteggiamento remissivo e pacato dei primi giorni, la 22enne ieri è diventata Xena la Guerriera ed ha iniziato a meditare vendetta. Raggiunta da Candida Morvillo per Il Corriere, Malika Chalhy ha parlato della gogna mediatica alla quale è sottoposta. “La gogna me la prendo tutta, ma chi mi ci mette non è migliore di me. A 22 anni nessuno ha fatto uno ... Leggi su biccy (Di lunedì 5 luglio 2021) La storia diha toccato milioni di persone, molte delle quali hanno anche donato in due raccolte fondi aperte per lei. Sappiamo tutti che fine hanno fatto (in parte) i soldi donati e per questo la polemica intorno alla giovane toscana non accenna a placarsi. Dall’atteggiamento remissivo e pacato dei primi giorni, la 22enne ieri è diventata Xena la Guerriera ed ha iniziato a meditare vendetta. Raggiunta da Candida Morvillo per Il Corriere,ha parlato della gogna mediatica alla quale è sottoposta. “La gogna me la prendo tutta, ma chi mi ci mette non è migliore di me. A 22 anni nessuno ha fatto uno ...

Advertising

BITCHYFit : Malika Chalhy risponde a chi l'attacca e fa una confessione sul Grande Fratello Vip * - Gabapentyn : RT @ila_napoli_: Malika Chalhy, il venditore del cane dona i 2.500 euro spesi dalla ragazza per il bulldog all'Arcigay Bologna https://t.co… - Gabapentyn : RT @faisaluc2: Sta finta ha giocato con l'omosessualità per fare soldi.. E li ha fatti. Usandoli per cani di razza, VERGOGNATI, ci sono ta… - Gabapentyn : RT @GiuliaBolognesi: Malika Chalhy non può ricevere il tuo messaggio. Coda di paglia in fiamme proprio. - Gabapentyn : RT @brekbia: Malika Chalhy , il fratello Samir aveva previsto tutto: 'Ha sempre sognato la bella vita', la verità sul coming-out - Il Tempo… -