Lino Banfi: “Tifo per Berlusconi al Quirinale” (Di domenica 4 luglio 2021) “Se Silvio Berlusconi diventasse presidente della Repubblica sarebbe bellissimo”. Così Lino Banfi affida all’Adnkronos il suo augurio presidenziale a Silvio Berlusconi. “Leggo sui giornali di questa possibilità e ne sarei davvero felice ma glielo chiederò di persona tra pochi giorni, perché lui ogni anno, da quarant’anni, l’11 luglio che è il giorno del mio compleanno, mi telefona e mi dice ‘auguri vecchio’, perché sono nato poco più di due mesi prima di lui. Abbiamo entrambi quasi 85 anni. E l’11 luglio lo incoraggerò anche perché so che se andasse al Quirinale avrebbe vicino un uomo che è la sintesi, ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 4 luglio 2021) “Se Silviodiventasse presidente della Repubblica sarebbe bellissimo”. Cosìaffida all’Adnkronos il suo augurio presidenziale a Silvio. “Leggo sui giornali di questa possibilità e ne sarei davvero felice ma glielo chiederò di persona tra pochi giorni, perché lui ogni anno, da quarant’anni, l’11 luglio che è il giorno del mio compleanno, mi telefona e mi dice ‘auguri vecchio’, perché sono nato poco più di due mesi prima di lui. Abbiamo entrambi quasi 85 anni. E l’11 luglio lo incoraggerò anche perché so che se andasse alavrebbe vicino un uomo che è la sintesi, ...

