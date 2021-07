Ladri scatenati durante la partita dell' Italia | proprietari chiusi fuori di casa per tagliare la cassaforte con calma

Advertising

oggitreviso : Ladri scatenati a Carbonera - infoitinterno : Ladri scatenati nella notte. Depredati un bar e un tabacchi -

Ultime Notizie dalla rete : Ladri scatenati

TrevisoToday

SENIGALLIA -durante la partita dell'Italia e in una casa di Trecastelli hanno addirittura chiuso fuori i proprietari, per tagliare indisturbati la cassaforte . Avvistata di nuovo la Golf grigia, ...CARBONERA -in azione nella notte tra mercoledì e giovedì a Carbonera: messi a segno furti in diverse abitazioni e in un una macelleria. Il raid sarebbe scattato verso le 3 di notte : dapprima hanno colpito ...SENIGALLIA - Ladri scatenati durante la partita dell’Italia e in una casa di Trecastelli hanno addirittura chiuso fuori i proprietari, per tagliare indisturbati la cassaforte. Avvistata ..."Dobbiamo sistemare gli impianti", ma sono ladri. Volevano mettere a segno un furto in pieno giorno, in un’abitazione di Sant’Angelo, ma i malviventi non avevano fatto i conti con i vicini di casa che ...