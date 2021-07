Juventus, al via le pratiche per i rinnovi: anche Bernardeschi prolunga? (Di domenica 4 luglio 2021) Calciomercato Juve: il fascicolo rinnovi. prolunga anche Bernarderchi? Il 33 bianconero ha il contratto in scadenza nel 2022 Il fascicolo dei rinnovi di contratto è sulla scrivania di Federico Cherubini. Al netto della situazione Cristiano Ronaldo, che segue sempre logiche a sé, il grande tema è ovviamente Paulo Dybala. Il legame tra Paulo e la Juve scade nel 2022 e lo sanno tutti. La volontà della Juve, dopo mesi complessi, è di parlare con lui e il suo agente Jorge Antun per parlare di rinnovo. Ipotesi di partenza: un ritrovo dopo l’11 luglio, giorno del rientro di Paulo in Italia. Il primo rinnovo però al 90% sarà ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 luglio 2021) Calciomercato Juve: il fascicoloBernarderchi? Il 33 bianconero ha il contratto in scadenza nel 2022 Il fascicolo deidi contratto è sulla scrivania di Federico Cherubini. Al netto della situazione Cristiano Ronaldo, che segue sempre logiche a sé, il grande tema è ovviamente Paulo Dybala. Il legame tra Paulo e la Juve scade nel 2022 e lo sanno tutti. La volontà della Juve, dopo mesi complessi, è di parlare con lui e il suo agente Jorge Antun per parlare di rinnovo. Ipotesi di partenza: un ritrovo dopo l’11 luglio, giorno del rientro di Paulo in Italia. Il primo rinnovo però al 90% sarà ...

