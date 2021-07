"Irricevibili". Il muro dei senatori Pd contro le proposte di Italia Viva sul ddl Zan

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 4 luglio 2021) “La fiducia sulla leggel’omotransfobia? Non mi risulta che Draghi abbia intenzione di mettere bocca in questa materia. E poi la proposta di mediazione dei renziani è irricevibile. Non giochiamo sulla pelle delle persone per calcoli di tattica politica”. Lo dice in un’intervista a Repubblica il senatore Franco Mirabelli, vice presidente deiPd, parlando del ddl Zan. “Io ancora non mi capacito che chi ha votato il ddl Zan alla Camera possa non farlo al Senato - prosegue Mirabelli -. E i renziani a Montecitorio lo hanno votato. Ledi mediazione cheha presentato sono ...