Il M5S ci sta costantemente riempiendo di soddisfazioni (Di domenica 4 luglio 2021) Devo fare i miei migliori complimenti al Movimento 5 Stelle: il teatrino della politica non era mai stato così divertente da parecchi anni. Ricapitoliamo brevemente le vicende di questi ultimi dope essere stati al governo con la Lega, i pentastellati hanno deciso di allearsi al PD. Pochi mesi fa sono poi confluiti in quel bel calderone che è il governo Draghi: alla faccia del vincolo di mandato!! I 5 Stelle sono sempre stati iper-giustizialisti, al punto di voler abolire la prescrizione, salvo riscoprirsi improvvisamente garantisti quando la prole del Caro Leader è stata accusata di stupro. Liti personali Poi sono venute le liti personali: il distacco di Casaleggio ha privato i ... Leggi su cityroma (Di domenica 4 luglio 2021) Devo fare i miei migliori complimenti al Movimento 5 Stelle: il teatrino della politica non era mai stato così divertente da parecchi anni. Ricapitoliamo brevemente le vicende di questi ultimi dope essere stati al governo con la Lega, i pentastellati hanno deciso di allearsi al PD. Pochi mesi fa sono poi confluiti in quel bel calderone che è il governo Draghi: alla faccia del vincolo di mandato!! I 5 Stelle sono sempre stati iper-giustizialisti, al punto di voler abolire la prescrizione, salvo riscoprirsi improvvisamente garantisti quando la prole del Caro Leader è stata accusata di stupro. Liti personali Poi sono venute le liti personali: il distacco di Casaleggio ha privato i ...

Advertising

LuigiGallo15 : Ottimo lavoro . La Comunità del m5s diventa di nuovo protagonista del suo destino come abbiamo richiesto. Siamo una… - lucianonobili : Cinque anni fa sfiorò il 70% dei voti e conquistò l’ampia maggioranza dei consiglieri. Oggi con la Capitale sommers… - Lux_Aurea : RT @sciltian: @PoliticaPerJedi In realtà le unioni civili furono approvate con un compromesso con UDC, NCD, ALA all'indomani del ritiro di… - Italo_Giusto : #Orban apre ai fondi cinesi, in pratica sta vendendo l'Ungheria alla #Cina. Cosa diranno i suoi amici #meloni e… - mikycer : @claudelcam @FrancoCibin @DossiCarla @claudiovelardi @pdnetwork @ivanscalfarotto @matteorenzi Soprattutto,perché è… -