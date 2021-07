Ida Platano sta frequentando un uomo? Le vacanze della dama del trono over (Di domenica 4 luglio 2021) Degli ultimi giorni, Ida Platano è stata avvistata diverse volte con un uomo misterioso, sempre lo stesso. Non si tratta di un cavaliere del trono over di Uomini e Donne, né di un amico della dama: forse sta davvero frequentando qualcuno? Così sembra, anche se dopo la storia con Riccardo Guarnieri, nata e proseguita sotto l’occhio delle telecamere, Ida sembra decisa a tenere per sé la sua vita privata. Per lo meno, finché non ricomincia Uomini e Donne. Ida Platano frequenta qualcuno? Il gossip impazza Il misteriosi frequentatore di Ida ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 4 luglio 2021) Degli ultimi giorni, Idaè stata avvistata diverse volte con unmisterioso, sempre lo stesso. Non si tratta di un cavaliere deldi Uomini e Donne, né di un amico: forse sta davveroqualcuno? Così sembra, anche se dopo la storia con Riccardo Guarnieri, nata e proseguita sotto l’occhio delle telecamere, Ida sembra decisa a tenere per sé la sua vita privata. Per lo meno, finché non ricomincia Uomini e Donne. Idafrequenta qualcuno? Il gossip impazza Il misteriosi frequentatore di Ida ...

