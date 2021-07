Gp Austria: Vettel penalizzato per aver bloccato Alonso in Q2 (Di domenica 4 luglio 2021) Il Gp d’Austria ridisegna la sua griglia di partenza con la penalità di Sebastian Vettel. Il tedesco infatti è stato punito dalla direzione di gara per quanto accaduto con Alonso nel Q2. Gp Austria: perché Vettel è stato penalizzato? Nella giornata di ieri, Sebastian Vettel era riuscito a portare la sua Aston Martin in Q3, terminando la sessione di qualifica in ottava posizione. Per sua sfortuna, la direzione di gara ha deciso di punire il quattro volte campione del mondo con tre posizioni di penalità in griglia. Dunque l’ex Ferrari partirà dall’undicesima posizione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 4 luglio 2021) Il Gp d’ridisegna la sua griglia di partenza con la penalità di Sebastian. Il tedesco infatti è stato punito dalla direzione di gara per quanto accaduto connel Q2. Gp: perchéè stato? Nella giornata di ieri, Sebastianera riuscito a portare la sua Aston Martin in Q3, terminando la sessione di qualifica in ottava posizione. Per sua sfortuna, la direzione di gara ha deciso di punire il quattro volte campione del mondo con tre posizioni di penalità in griglia. Dunque l’ex Ferrari partirà dall’undicesima posizione ...

