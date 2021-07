Gemma Galgani, clamoroso: è accaduto dopo Uomini e Donne, non se lo sarebbe mai aspettata (Di lunedì 5 luglio 2021) clamoroso colpo di scena per Gemma Galgani subito dopo la fine di Uomini e Donne: la dama del parterre non si sarebbe mai aspettata una cosa del genere. Colpo di scena per Gemma Galgani dopo Uomini e Donne? Fonte Foto: screenshot videoÈ la protagonista indiscussa di ciascuna puntata di Uomini e Donne, Gemma Galgani. Entrata a far parte del parterre del programma all’incirca 10 anni fa, la dama torinese ... Leggi su cityroma (Di lunedì 5 luglio 2021)colpo di scena persubitola fine di: la dama del parterre non simaiuna cosa del genere. Colpo di scena per? Fonte Foto: screenshot videoÈ la protagonista indiscussa di ciascuna puntata di. Entrata a far parte del parterre del programma all’incirca 10 anni fa, la dama torinese ...

Advertising

l0vinghaz : @reptaylordidit IO MI STO SENTWNXO MAE GRAZIE SIMONE PRONTO PER CORTEGGIARE GEMMA GALGANI - pairsonnalitesF : RT @pairsonnalitesF: Amici di Maria De Filippi, dopo otto anni nel talent show torna un volto noto (FOTO): ... addirittura l'uomo ha dato d… - oscurea : alessandro barbieri e gemma galgani - luinthesky_ : No vabbè santa Gemma Galgani sta intercedendo per noi #BELITA - goffi_giorgia : @Beatrice011997 signore e signori, noi di Torino abbiamo il miglior storico… ALESSANDRO BARBERO. poi abbiamo anche… -