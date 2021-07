Furba Heidi Klum che sceglie il taglio capelli che ti toglie 20 anni di dosso

Leggi su vanityfair

(Di domenica 4 luglio 2021) Maxi lunghezza, maxi scalatura, maxi frangia. Il taglio capelli scelto da Heidi Klum ha tutte le carte in regola per ringiovanire all’istante il viso. A ben vedere è da lungo tempo che la top tedesca, 48 anni e non sentirli, è fedele alla stessa acconciatura, molto anni Settanta, molto in stile Jane Birkin. Risultato: Heidi Klum sembra (quasi) una coetanea di suo marito, il cantante 31enne Bill Kaulitz, sexy frontman del gruppo Tokio Hotel. Abbiamo chiamato un esperto per farci spiegare i super poteri di questo taglio capelli.