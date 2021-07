Francia, Benzema: “Questa non è la fine, torneremo più forti” (Di domenica 4 luglio 2021) Karim Benzema, attaccante del Real Madrid e della Francia, tramite il proprio profilo Instagram ha voluto condividere un post riguardo al suo ritorno dopo sei anni di esclusione con Les Bleus, e di quanto avrebbe voluto vincere Euro 2020. “Emozionato di vedere queste immagini, avrei voluto vedere la nostra Francia campione. Grazie ai tifosi di credere sempre in noi, le sconfitte come gli ostacoli ci spingono a superarci. Questa non è la fine, torneremo più fortiVorrei anche ringraziare tutti i miei compagni di squadra, lo staff e tutta la Francia per aver ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 luglio 2021) Karim, attaccante del Real Madrid e della, tramite il proprio profilo Instagram ha voluto condividere un post riguardo al suo ritorno dopo sei anni di esclusione con Les Bleus, e di quanto avrebbe voluto vincere Euro 2020. “Emozionato di vedere queste immagini, avrei voluto vedere la nostracampione. Grazie ai tifosi di credere sempre in noi, le sconfitte come gli ostacoli ci spingono a superarci.non è lapiùVorrei anche ringraziare tutti i miei compagni di squadra, lo staff e tutta laper aver ...

