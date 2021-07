F1 GP Austria 2021, Wolff: “Non è un disastro, siamo vicini a Verstappen” (Di domenica 4 luglio 2021) “Oggi la nostra velocità andava bene, ma abbiamo perso tempo dietro le McLaren. Possiamo essere vicini a Verstappen, per questo non è un disastro. Oggi abbiamo perso la seconda posizione con Hamilton per un danno alla macchina”. Sono queste le parole di Toto Wolff, team principal della Mercedes ai microfoni di Sky Sport, dopo il GP d’Austria. “Norris? Ce ne sono tanti che vanno veloci come Sainz, Leclerc, Russell. Al momento siamo con Bottas, prenderemo una decisione in estate su questo”, conclude il team principal della Mercedes. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 luglio 2021) “Oggi la nostra velocità andava bene, ma abbiamo perso tempo dietro le McLaren. Posessere, per questo non è un. Oggi abbiamo perso la seconda posizione con Hamilton per un danno alla macchina”. Sono queste le parole di Toto, team principal della Mercedes ai microfoni di Sky Sport, dopo il GP d’. “Norris? Ce ne sono tanti che vanno veloci come Sainz, Leclerc, Russell. Al momentocon Bottas, prenderemo una decisione in estate su questo”, conclude il team principal della Mercedes. SportFace.

