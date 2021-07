Calciomercato Milan: Isco non è solo una suggestione. Apertura del Real (Di domenica 4 luglio 2021) Isco Milan è più di una suggestione: Maldini e Massara valutano di proporre un prestito oneroso con diritto di riscatto Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan lavora per rinforzare la trequarti dopo l’addio di Hakan Calhanoglu: il nome nuovo rilanciato dalla rosea è quello di Isco in uscita dal Real Madrid. Dopo l’affare Diaz, dunque, il Milan potrebbe tornare a trattare con Florentino Perez per il fantasista spagnolo per cui il duo Maldini-Massara potrebbe riproporre la stessa formula di Brahim, che permette di rinviare un eventuale saldo all’estate ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 luglio 2021)è più di una: Maldini e Massara valutano di proporre un prestito oneroso con diritto di riscatto Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, illavora per rinforzare la trequarti dopo l’addio di Hakan Calhanoglu: il nome nuovo rilanciato dalla rosea è quello diin uscita dalMadrid. Dopo l’affare Diaz, dunque, ilpotrebbe tornare a trattare con Florentino Perez per il fantasista spagnolo per cui il duo Maldini-Massara potrebbe riproporre la stessa formula di Brahim, che permette di rinviare un eventuale saldo all’estate ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Juve, che assist dalla Spagna: svolta nell'affare Pjanic, il Barcellona lo libera gratis Uno strumento utilizzato proprio dal Barcellona nel 2002 con Rivaldo, che da lì a poco avrebbe firmato con il Milan. Pjanic, dal canto suo, avrebbe preso tempo: vuole aspettare e vedere le soluzioni ...

Milan, l'ultima idea per sostituire Calhanoglu infiamma i tifosi Forse, la verità, è che il Milan si stia concentrando sulle conferme di Tonali e Diaz (ci siamo, in settimana le ufficialità) per poi dedicarsi al Calciomercato quello vero. Nomi?' o anche: 'Dunque ...

Calciomercato Milan – I rossoneri pensano al colpo Isco: le ultime Pianeta Milan Calciomercato Milan, colpo Damsgaard: irrompe un’altra italiana Oltre a Juve ed Inter si è aggiunta un’altra pretendente. Il Milan è sulle tracce della giovane rivelazione danese che porta il nome di Mikkel Damsgaard. Se all’estero è seguito dal Barcellona, in Ita ...

CALCIOMERCATO MILAN/ Tadic obiettivo concreto, ecco quanto guadagnerebbe Calciomercato Milan, i rossoneri insistono per Dusan Tadic dell'Ajax e valutano la strategia da attuare per acquistarlo subito.

