Calciomercato Juventus | incredibile Cristiano Ronaldo | decisione già comunicata

Advertising

Gazzetta_it : Ronaldo, il futuro è adesso: dopo i dolori Euro2020, l'intenzione è di restare a Torino - Gazzetta_it : Juve, stai attenta! Arsenal e Dortmund piombano su Locatelli - Gazzetta_it : Rinnovo Cuadrado, manca solo la firma. Pinsoglio fino al 2023, Chiellini a un passo - filoni_diletta : La #Juventus sonda Thomas #Partey. Operazione impossibile, se non di più - filoni_diletta : #Rugani: 'Futuro? Ne sto parlando con la società. Io vorrei restare. Farò la preparazione con i bianconeri'. Pare c… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

... in passato accostato spesso anche alla, che è reduce da un paio di stagioni ampiamente ... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YouTubeE' ovviamente ildellaa tenere banco in queste settimane estive, con i tifosi che attendono novità sul fronte acquisti.Cristiano Ronaldo ha comunicato alla Juventus di voler restare a Torino: il campione non sarà ceduto durante questa finestra di calciomercato.Mikkel Damsgaard, centrocampista classe 2000 della Sampdoria e della nazionale danese, pare essere destinato a lasciare i blucerchiati per giocare in una big nella prossima stagione: secondo ...