Wimbledon, Federer elimina Norrie al quarto set: affronterà Sonego. Kyrgios si ritira (Di sabato 3 luglio 2021) Roger Federer approda agli ottavi di finale di Wimbledon dopo aver superato il tennista ingleseCameron Norrie con il punteggio di 6 - 4 6 - 4 5 - 7 6 - 4. Il campione svizzero, che tra poco più di un ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 3 luglio 2021) Rogerapproda agli ottavi di finale didopo aver superato il tennista ingleseCameroncon il punteggio di 6 - 4 6 - 4 5 - 7 6 - 4. Il campione svizzero, che tra poco più di un ...

Federer lotta, fatica e trionfa: Norrie battuto. Adesso gli ottavi con Sonego Alla seconda settimana di Wimbledon ci arriva anche Roger Federer che fatica per quattro set per piegare il britannico Cameron Norrie: 6 - 4 6 - 4 5 - 7 6 - 4 per lo svizzero in 2 ore e 35 minuti. Un Federer quasi perfetto per ...

