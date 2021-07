Vestager: Apple non usi la sicurezza come scusa | Punto Informatico (Di sabato 3 luglio 2021) Margrethe Vestager ha dichiarato che Apple non può usare la sicurezza come scudo per ostacolare la concorrenza, vietando il sideloading su iOS. Vestager: Apple non usi la sicurezza come scusa Punto Informatico. Read More Punto Informatico L'articolo Vestager: Apple non usi la sicurezza come scusa Punto Informatico proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di sabato 3 luglio 2021) Margretheha dichiarato chenon può usare lascudo per ostacolare la concorrenza, vietando il sideloading su iOS.non usi la. Read MoreL'articolonon usi laproviene da HelpMeTech.

