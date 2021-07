Ucraina-Inghilterra | Father and son o Shrek? La tv del 3 luglio

(Di sabato 3 luglio 2021) Per la prima serata in tv, sabato 3su RaiUno alle 20.30 verrà trasmessa la partita di calcio tra, valida per i quarti di finale degli europei di calcio Euro 2020. Su Rete4 alle 21.25 l’appuntamento è con la soap “Una vita”. Canale5 alle 21.10 riproporrà “The winner is”, condotto da Gerry Scotti. Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “La doppia faccia del mio passato”; su RaiTre alle 21.20 “Una strada verso il domani – Ku Damm 63”; su Italia1 alle 21.25 “e vissero felici e contenti”; e su Rai4 alle 21.20 “The Perfect Guy”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – ...

Rafforzati ulteriormente i controlli attorno allo Stadio Olimpico di Roma in occasione del match. Saranno allestiti dei check point in alcuni punti a ridosso dello stadio per una verifica da parte delle forze dell'ordine prima di accedere ai tornelli. Gli accertamenti ...La febbre per il quarto di finale traè già alta. Stasera all'Olimpico ci saranno 13 mila tifosi, duemila in meno rispetto ai 15.900 previsti, è l'effetto del blocco delle ...ANCONA «Occhio alla Gran Bretagna» dove la variante Delta ha dato problemi prima che in altri Paesi d’Europa, Italia compresa. Per il virologo Guido Silvestri, docente alla ...Rafforzati ulteriormente i controlli attorno allo Stadio Olimpico di Roma in occasione del match Ucraina-Inghilterra. Saranno allestiti dei check point in alcuni punti a ridosso dello stadio per una v ...