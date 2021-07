(Di sabato 3 luglio 2021) ROMA - Tutta la Roma e non solo abbracciata a Leonardo. Il terzino nella gara di ieri contro il Belgio ha riportato la sospetta rottura del tendine d'Achille che lo terrà fermo per almeno ...

Advertising

CorSport : #Spinazzola, i messaggi dei compagni. #Zaniolo: 'Forza Leo!'. E la Nazionale gli fa i cori ?? - forzagranata1 : #CALCIO Spinazzola, i messaggi dei compagni. Zaniolo: 'Forza Leo!'. E la Nazionale gli fa i cori Tanti messaggi dei… - sportli26181512 : Spinazzola, i messaggi dei compagni. Zaniolo: 'Forza Leo!'. E la Nazionale gli fa i cori: Tanti messaggi dei compag… - LAROMA24 : ?? 'Per il salto di qualità non bastano #RuiPatricio e #Xhaka' ??? '#Spinazzola? Se dovessero arrivare offerte allett… -

Ultime Notizie dalla rete : Spinazzola messaggi

ROMA - Tutta la Roma e non solo abbracciata a Leonardo. Il terzino nella gara di ieri contro il Belgio ha riportato la sospetta rottura del tendine d'Achille che lo terrà fermo per almeno cinque mesi. Una tegola per il ragazzo, sempre tra i ......virtuale a Leonardo. In lacrime sul campo per un infortunio, l'esterno azzurro ha riportato la rottura del tendine d'Achille andando in contro a un lunghissimo stop. Tantissimi i...Dimmi che è vero, caro lettore. Dimmi che abbiamo battuto i primi del mondo, e lo sono da tre anni. Dimmi che siamo semifinalisti dell’Europeo, tra i primi quattro del Continente, noi che soltanto tre ...Generoso e ubriacante. E pare ricaricato dopo le parole sgarbate di De Laurentiis: "Il gruppo ci distingue dalle altre" ...